¡NO SOPORTA LA INCERTIDUMBRE! Tras descubrir que su esposo José Antonio Rizo Patrón es buscado por la justicia, Techi De La Puente ha vivido muchas cosas que nunca esperó. Por eso, después de varias semanas, la mujer ha tomado una decisión que cambiará el futuro de su familia.

Durante una conversación con su mamá La Cocó, Techi aseguró que quiere alejarse de José Antonio y todo el lío que significa. “Él ha cometido una nueva estafa. Imagínate: ya regresó y ya cometió un nuevo delito. Por eso lo está buscando la Policía y lo van a encontrar en cualquier momento”, se lamentó.

Pero, para La Cocó, esto no sería nada significante y le aconsejó que siga adelante con su matrimonio. “A mí me parte el alma en pensar en José Antonio preso y nuestra familia destruida, ¿eso es lo que quieres?”, la cuestionó.

“No mamá, pero yo no quiero seguir casada con un estafador (…) Estoy harta de ser la esposa incondicional que está esperando que el esposo regrese a la casa cuando se le dé la gana (…) Me quiero separar. Pase lo que pase, yo no quiero seguir casada con José Antonio”, fue lo último que dijo Techi.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.