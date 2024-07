Margarita siempre se ha visto en casa de su abuelo Don Bernardo, teniendo una vida normal donde uno cuida del otro todo el tiempo. Pero, luego de un tiempo, la joven abrió su corazón con su enamorado Franco y le confesó el paradero de su mamá.

Su progenitora se había comunicado con ella a través de WhatsApp e, incluso, tuvieron una videollamada. “Me mostró su nuevo departamento. Es chiquitito, pero tiene un balcón muy bonito. Y me prometió que iba a ir a visitarla a Estados Unidos. No sé si creerle. Ya son 6 años sin verla”, reveló.

Pero, más allá de estar alegre, Margarita realmente estaba enojada. “Siento rabia. O sea, fugarse con su enamorado a Estados Unidos de ilegal y dejar a mi abuelo solo… No sé, él no quiere saber nada de ella”, añadió.

Y, lo que más le duele a la joven es no tener a su mamá en los momentos más importantes que ha vivido en su vida. “No estará el día de mi graduación, por ejemplo. Tú no me dejes Franco”, suplicó Margarita con lágrimas en los ojos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.