Goyito llegó junto a Enrí hasta la casa de Techi en Casuarinas con una sola misión: hacer feliz a su amigo Manuel Gallardo. El joven visitó a la ex vecina del barrio con la excusa de invitarla a su matrimonio con Génesis, pero ese no era el verdadero propósito.

Tras extenderle la invitación a su boda para ella y su familia, Goyito le pidió un minuto a solas a Techi. “¿Me deja decirle algo con mucho respeto? Es que usted y mi jefazo se ven enamorados. ¿Cómo van a estar separados?”, le cuestionó.

Pero la madre de las Rizo Patrón aseguró que NO es una decisión sencilla. Así que Goyo le dio un consejo desde el corazón. “No se compliquen tanto. Mire: antes yo metía en mi cuchara porque me convenía de que mi jefazo y Conchita estén separados, pero ahora que los veo bien, yo nunca había visto a dos personas tan enamoradas como lo están ustedes. No sean tontos, de verdad. Es tan difícil encontrar el amor verdadero y eso es una bendición. ¿Cómo lo van a dejar ir?”, le dijo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.