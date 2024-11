Techi De La Puente le confirmó a su aún esposo José Antonio Rizo Patrón que terminó su relación con el vecino Manuel Gallardo. Pero el hombre aún no confía en que el amor se haya acabo entre ambos. “No es muy fácil creerte”, aseveró.

Pero la mujer no se iba a dejar amilanar ante su aún esposo. “Si no me crees es tu problema. Lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a ir a su casa a pedirle explicaciones porque eso sería bien patético. Yo ya no estoy con él, estoy sola y quiero reordenar mi vida”, sentenció.

La aparente convicción de la mujer le dio esperanza a José Antonio de recuperar a su familia. “Si tú quieres ser una mujer independiente, lo respeto, y lo respeto porque te amo Techi. Y ahora que decidiste sacar a ese izquierdoso de tu vida, estoy seguro de que vamos a volver a ser una familia. Voy a volver a conquistarte Techita”, confesó el hombre antes de acercarse a su aún esposa y darle un beso.

Pero, inmediatamente, ella respondió proporcionándole una fuerte cachetada y dejándolo sin palabras.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.