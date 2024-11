María Teresa De La Puente esperó a José Antonio Rizo Patón para hablar acerca de lo que está sucediendo con sus hijas. El empresario le increpó que hace todo esto sólo por Manuel Gallardo.

Techi le mencionó que una cosa no tiene nada ver con la otra, por lo que lo mejor era que no mezclara los temas. “Imposible no mezclarlas, casualmente tu amante clandestino es el papá de Franco”, sentenció José Antonio.

Ante ello, a María Teresa no le quedó más remedio que contarle que su relación con “El Tiburón” llegó a su fin. “Entre Manuel y yo ya no hay nada. Así que ahora así espero que dejes tranquila a mi hija”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.