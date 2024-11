Después de ser confrontado por José Antonio Rizo Patrón, Salvador Gallardo recibió la llamada de Gracia. La jovencita estaba preocupada, pues no quería que por nada del mundo su papá lo vea por la casa.

“¿Entonces no te vio?”, preguntó muy angustiada. Salvador, lejos de decirle la verdad, le mintió. “Si no te ha dicho nada a ti, es porque no me ha visto”, mencionó. Acto seguido, procedió a disculparse por ir a visitarla sin avisar.

Gracia no sospechó en ningún momento de sus palabras y sólo atinó a decir lo siguiente: “Es que todo esto es demasiado intenso. No voy a renegar, porque si no me voy a poner como una bruja”, contestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.