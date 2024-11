José Antonio Rizo Patón llegó hasta la casa de Belén para intentar solucionar las cosas con su hija. “No voy a permitir que por culpa de ese muchachito nuestra relación sea vea afectada”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Belén no dará su brazo a torcer tan fácilmente. “Ese es el problema. Nosotros no estamos peleados por culpa de Franco, sino por tu culpa. No aceptas que es mi enamorado”, acotó. “No es que no sea parecido a nosotros, es opuesto a nosotros. No es la opción correcta”, respondió José Antonio.

Al ver que su hija no está dispuesta a terminar su relación con Franco, le dio contundente advertencia. “Te pido perdón. O dejas de ver a ese muchacho o te olvidas de tu papá”, sentenció. Esto generó que Belén comenzara a cuestionarse muchas cosas. “¿Cómo me vas a decir eso? ¿Dejarías de verme sólo por Franco? ¿Tan poco me quieres?”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.