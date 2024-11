Don Bernardo sufrió una pequeña descompensación luego de recibir beso de La Cocó. Ambas familias llegaron hasta la casa del panadero para auxiliarlo y protagonizó todo un show.

“Lo que usted me dio, señora Cocó, fue un ataque directo al corazón”, sentenció Bernardo. Cocó quedó muy avergonzada con sus palabras y se hizo la desentendida. “No sé a qué se refiere Don Bernardo”, explicó.

Ante ello, el abuelito no dudó en recordar el beso que se dieron ambos. “Tremendo beso que me dio, eso no fue un piquito. Fue un picazo. Cómo no me va a dar algo con tanta pasión”, manifestó. “¡Don Bernardo! Es que así son mis besos…”, explicó Cocó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.