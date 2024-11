Goyo quedó muy impactado tras recibir beso de Conchita. Ahora intenta buscar respuestas antes de que sea demasiado tarde, pues su boda con Génesis está a la vuelta de la esquina. “Deja a un lado tu cabecita y escucha tu corazón. ¿Tú me quieres? ¿Yo te gusto como hombre?”, preguntó.

Conchita no pensó muy su respuesta, pues también estaba sorprendida con su acción. “Sí… Digo no. No Goyito, somos amigos y yo te quiero como amigo. No me te quiero como hombre”, respondió la microempresaria. “A mí me gusta Manuel. Estoy enamorado de Manuel. Lo amo”, agregó.

Sin embargo, Gregorio no pierde la fe ni la esperanza de que algo pueda suceder entre los dos. “Ese es un amor no correspondido. Ya fue hace tiempo. Tienes que dejar que las cosas se renueven. ¿Por qué no me das una oportunidad?”, consultó. “Conchita, si tú me lo pides, yo no me caso con Génesis”, sentenció Goyo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.