María Teresa De La Puente fue a la casa de Manuel Gallardo para recoger a Belén, pero aprovechó el momento para aclarar un par de cosas que quedaron pendientes con el microempresario.

“Siempre hay una primera vez para todo y esta vez es la primera vez que me toca consolarte a ti”, comentó. “No hables en pasado, por favor”, respondió José Antonio, sabiendo lo que le espera.

“Te juro que esto me duele tanto como a ti y créeme que lo he pensado muchísimo. Tengo tres hijas y me necesitan bien”, sentenció Techi. “Lo siento Manuel, lo tengo decidido. A pesar del amor que te tengo, no puedo seguir contigo. Manuel, necesito terminar contigo”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.