Felipe Arosamena fue a la casa de María Gracia Rizo Patrón e interrumpió la conversación que estaba manteniendo con Salvador Gallardo. “Señorita Gracia, la buscan. Felipe, su ex”, dijo una de las trabajadoras del hogar. “¿Felipe? ¿Felipe el doctorcito está en tu casa?”, preguntó Salvador.

“Sí, sí. Parece que sí, te cuelgo. Voy a ver qué quiere Felipe”, dijo Gracia inmediatamente. En ese instante, el hijo de Manuel comenzó a hacer una escena de celos. “¿Salvador es enserio? Ya lo dejé plantado en el altar, no lo voy a dejar plantado en mi casa”, respondió la jovencita.

“A él si lo dejas pasar. No puedes hacer eso, tú eres mi chica”, sentenció Salvador un tanto incómodo. “Ah, no. Eso sí que no, no me gustan los posesivos, ojo”, respondió Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.