Goyo se acercó con Conchita y decidió hablarle desde lo más profundo de su corazón. El pequeño trabajador está haciendo un último esfuerzo por ganarse su corazón. “En el fondo de mi corazón me hubiera gustado casarme con otra persona… Contigo”, comentó.

Conchita Méndez entendió el sentimiento de su amigo y se le comenzaron a caer las lágrimas, pero no mencionó lo siguiente: “Soy complicada con mis cosas, soy para Manuel, no soy para ti. Tú tienes que ser feliz, cásate y saca la cara por nosotros tres”, expresó.

Gregorio le pidió que no se ponga triste, pues él no buscaba eso con sus palabras. “Conchita tú eres una mujer increíble, eres única. No hay nadie como tú, eres una mujer de otro mundo”, añadió el trabajador. Tras ello, Conchita se acercó y el dio un profundo beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.