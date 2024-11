María Teresa De La Puente está devastada luego de terminar su relación con Manuel Gallardo. Ahora que llegó a su casa, luego de una larga jornada, rompió en llanto. “Estoy enamorada de Manuel como una adolescente. Te juro que nunca en mi vida había sentido algo así”, le dijo a La Cocó.

Por su parte, su mamá intentó consolarla, haciéndole creer que tomó la decisión correcta. “No puedes tomar decisiones inmaduras. Tenes que pensar en tus hijas, en José Antonio”, manifestó la abuelita.

Techi es consciente de que lo único que busca es el bien para sus hijas. “Quiero que mis hijas estén tranquilas. He hecho esto por ellas, no por José Antonio”, acotó. “Creo que ha sido una buena decisión, hija. Pero no se puede negar que la gente de ese barrio nos dejó marcadas”, agregó Cocó, intentando consolarla.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.