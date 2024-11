Conchita bajó muy emocionada, corriendo por las escaleras, a darle las nuevas noticias a Enrí y Goyo. Resulta que la microempresaria escuchó que Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente habían terminado su relación. Esto la puso muy contenta.

Sin embargo, el que no recibió bien la noticia fue Gregorio. “¿Ya ves Goyito? Te lo dije. Para ella no significó anda ese beso”, dijo Enrí cuando se fue. “Ya, Enrí. Lo dijiste. Está bien. Entiendo. Tú tienes la razón y yo no aprendo nunca. Tropecé de nuevo con la misma piedra, como dice Julio Iglesias”, sentenció el muchacho.



Ante ello, Enrí decidió darle una última advertencia a Goyo, para que siga sus planes de boda junto a Conchita. “Lo tuyo es patológico. Más que una piedra, lo tuyo debe de ser una roca. Ya te diste cuenta que ella no te quiere. Aléjate”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.