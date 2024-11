María Gracia Rizo Patrón está shockeada por la noticia que le dio Felipe Arosamena. El médico se irá a Áfrico y afectó de alguna u otra forma a la jovencita. “Creo que es lo mejor irse, aunque me da pena”, expresó. Esto no cayó nada bien en Belén. “Gracia, no empieces”, manifestó.

“Ay, qué Belu. Tengo derecho a sentir pena. Entiéndeme, ha sido mi enamorado, mi prometido. Yo sé que he sido la mala de la película, pero me da pena. Eso significa que ay fue con Felipe, es el fin de la era de Pipo”, fue la respuesta que dio Gracia.

Por su parte, su hermana intentó hacerla entrar en razón. “Felipe ya fue hace tiempo, el hecho de que se vaya ahora no significa que se vayan a distanciar más. Ustedes fueron y punto”, sentenció. “¿No sería lindo que Felipe y Salvador fueran uno solo? Serían la combinación perfecta, literal”, agregó Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.