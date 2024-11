Gregorio ahora no sabe qué hacer. El beso que se dio con Conchita lo terminó por confundir. “Ese fue un beso de amor, fue bien dado, yo sentí el amor de ella. Fue de adentro, como del espíritu. Sé que me ama, pero no se quiere dar cuenta”, le contó a Enrí.

Por su parte, Enrí no quiere darle muchas alas y no quiere que salga herido nuevamente. “Mira Goyito. Conchita ama con locura al tiburón desde la primera vez que lo vio”, manifestó. Ahora, Goyo está muy confundido con respecto a la boda con Génesis. “No puedo sacarla del corazón. Además, me dejó loco con ese beso”, acotó.

Enrí está más que decidido a hacer entrar en razón a su amigo. “Tú te casas con Génesis y te olvidas de Conchita para siempre”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.