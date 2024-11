Salvador Gallardo decidió llamar a María Gracia Rizo Patrón para expresarle que la extraña, sobre todo ahora que no se pueden ver tan seguido. El muchacho intentó ir a visitarla, pero la jovencita rápidamente se negó.

Esto generó un poco de incomodidad en Salvador, pues cree que Gracia debe de hablar con su papá acerca de su relación. “No estoy diciendo que no nos queramos, estoy diciendo que todavía no le voy a decir a mi papá”, se justificó la muchacha.

Ante ello, el hijo de Manuel Gallardo, expresó que no tiene planes de tener una relación a escondidas. “Perdón, pero yo no me voy a esconder. Ya estoy grandecito y a tu viejo no le tengo miedo”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.