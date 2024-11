Manuel Gallardo escuchó las palabras de Techi, acerca de querer dejar de trabajar en el Terminal Pesquero, y esto no le importó en lo absoluto. Aseguró que tras su ruptura él no puede interferir en ese tipo de decisiones.

“¿Crees que para mí ha sido fácil? Yo fui y me acurruqué con mis hijos porque tú me abandonaste”, increpó Manuel. “No te abandoné, Manuel. ¿Por qué me dices una cosa así?”, respondió Techi.

“Entendí perfectamente porque fuiste muy lógica con tus argumentos… Hubiera preferido que te arrepintieras, en vez de hablar de las virtudes de tu ex”, manifestó Manuel. “Si tan solo me hubieras dicho que me amas… No me lo merecía, por primera vez después de tanto tempo volví a ver a esa pituca prepotente que me chocó”, agregó muy triste.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.