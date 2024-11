Esteban continúa siendo el espía de José Antonio Rizo Patrón para seguir cada uno de los pasos de Techi y sus hijas tras su regreso a Casuarinas. Por eso, el hombre regresó al barrio donde siguen viviendo Manuel Gallardo y sus hijos. De “casualidad”, ahí se topó con Salvador y lo amenazó con dejar de ver a Gracia, pero el hijo del “Tiburón” aseguró que no dejará ir el amor.

Al ver la tensa situación entre ambos, Manuel salió de la casa para encarar a Esteban. “Dile a tu jefe que si piensa que declarándole la guerra a mi familia no se va a salir con la suya, pues está muy equivocado. Adviértele que no se meta conmigo”, sentenció el presidente de la asociación de trabajadores del Terminal Pesquero.

Pero Esteban tampoco no se quedó callado: “(Salvador) Deja en paz a la chica y usted (Manuel) aléjese de la señora que el pobre don José Antonio parece Bambi de viejo con los cuernos enormes”.

Esa actitud cansó a Manuel, quien le lanzó una última advertencia. “Y yo por tu bien te digo que no te quiero ver más por este barrio y mucho menos cerca de mi familia porque si no te la vas conmigo. Ahí sí no respondo. Con mi familia nadie se mete, entiéndelo”, le gritó, asustando a Esteban, quien terminó en el piso tras un tropiezo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.