Conchita Mendez parece ir aceptando de que Goyito SÍ contraerá matrimonio con Génesis, así que la llamó para tener una conversación sincera con la futura esposa de su mejor amigo.

La mujer interrumpió a la prometida de su mejor amigo en medio de sus últimos preparativos para la ceremonia. ¿El motivo? Darle la larga y emotiva lista de gustos de Goyito. “Solo quería decirte que lo cuides mucho, porque tú lo quieres, ¿verdad? ¿Lo quieres de verdad?”, le preguntó. “Sí, yo lo amo con todo mi corazón, estoy muy enamorada de él”, respondió Génesis muy segura.

En ese momento, Conchita empezó a enumerar varios detalles de Goyo que solo una persona que lo quiere mucho podría notar. “Él, por ejemplo, para despertarse tienes que ponerle música como cumbia, salsa, no le vayas a poner huayno porque eso lo pone triste, lo hace recordar su infancia y esas cosas. Le fascina bailar. Mira, estos son algunos productos que él tiene que usar: una crema que es importante para su piel, un poco reseca, pero este champú es lo más importante porque es para su caspa”, agregó.

La situación le pareció sumamente extraña a Génesis, pero le siguió la corriente hasta que Conchita rompió en LLANTO. “Cuídalo mucho. Y me olvidaba algo muy importante: no le des langostino porque a él le hace mal, le gusta, pero le hace muy mal. Perdona. Me pongo muy sensible con estos temas”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.