Gregorio está ajustando los últimos detalles para su boda, por lo que está conversando con Don Jonás y Génesis. En medio de la conversación, les comenta que decidió que Enrí sea el padrino del matrimonio.

El pastor no tomó muy bien la decisión y le mencionó que pensó que escogería a otra persona. Tras ello, el trabajador del Terminal Pesquero, le puso las cosas claras. “Yo estoy hablando enserio, Don Jonás”, dijo muy serio.

Su pareja intentó persuadirlo para que cambie de parecer, pero nada detuvo a Goyo. “Génesis, si tú me quieres de verdad, entenderás”, acotó. “¡Si Enrí no es el padrino, yo no me caso!”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.