Conchita comenzó a lanzar ataques contra Manuel Gallardo por ser “choteado” por María Teresa De La Puente. Sin embargo, no esperó que Techi justo llegara al Terminal Pesquero y alcanzara a escuchar sus palabras.

Tras ello, la “pituca” no dudó en sacar las garras por el “Tiburón” y lo defendió. “Ay, Conchita, aquí la única arrastrada eres tú. Trata de que no se te note tanto que la dolida eres tú”, sentenció.

La emprendedora no se quedó callada y le respondió con todo a Techi. “A mí no me vas a venir a hablar así. pituca de medio pelo”, acotó. Acto seguido, ambas procedieron a agarrarse de los pelos y tuvieron que ser separadas.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.