María Gracia Rizo Patrón y Salvador Gallardo están hablando por teléfono mientras conversan acerca de su futuro. Sin embargo, en medio de ello, la señorita se sincera con el joven. “No pude contarle lo de nosotros, no puedo Salva”, expresó.

Por su parte, Salvador desea que José Antonio conozca sobre su relación de una vez por todas. “Gracia, pero tú tienes que ponerte firme”, mencionó.

Gracia teme mucho por la reaccionó que puede tener José Antonio. “Es que no es tan fácil, no soy como Belén, yo soy más cobarde”, acotó. Además, le hizo saber que la postura de su padre, es muy importante para ella. “Si mi papá se pone así como con Belén, no sé si voy a pedir seguir contigo”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.