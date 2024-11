Este martes 05 de noviembre se transmite el nuevo capítulo de “Pituca sin Lucas“. En el episodio 132 de la novela familia de Latina Televisión, las hijas de José Antonio Rizo Patrón se revelarán contra él y no dejarán que siga tomando más decisiones sin antes consultarles.

“Cocó, no soy una niña. Aunque Picky sea pequeña, eso no le da derecho a mi papá a cambiarla de colegio sin preguntarle antes”, sentenció Belén. Por otro lado, María Teresa De La Puente le hablará con la verdad a su aún esposo. “Me sentía sola y estaba mal. Manuel fue un gran apoyo para mí y para mis hijas, pero yo me enamoré de Manuel”, expresó.

Además, Belén confrontará a su padre por botar a Franco. “Quiero que me digas si es verdad que le dijiste a Franco que no vuelva más”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.