18 de octubre 2024 Actualizado el: 18 octubre 24 | 11:18 am

El capítulo 120 de “Pituca sin Lucas” se transmite este viernes 18 de octubre. En el adelanto del episodio, se ve cómo es que María Gracia Rizo Patrón y Salvador tienen que verse a escondidas porque José Antonio está al asecho.

“Ya tengo que entrar a mí casa, no quiero que me ampayen. Mi papá se puso super raro cuando me escuchó hablando por teléfono, aunque tuve que mentir”, expresó la jovencita.

Sin embargo, las sospechas de su papá crecen cada día más. “Siento que hay algo que me falta saber acá, no sé, si hay una tercera persona en la historia”, expresó el empresario. Pero todo se resolvería gracias a Margarita. “Bien loca su hija Gracia, dejar plantado a su enamorado para irse con Salvador”, sentenció la nieta de Don Bernardo.

