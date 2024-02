Vicky reaviva las ilusiones de Ramón con impactante confesión sobre sus sentimientos | Papá en Apuros Cap 83

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Ramón y Vicky se encontraron en el mercado y hablaron de los viejos tiempos. La mamá de Matías bajó la guardia y habló con su mejor amigo sobre sus sentimientos.

“Vicky te acuerdas cuando te preparé un riquísimo lomo saltado por tu cumpleaños”, le recordó Ramón con nostalgia. Por su parte, Vicky le confesó que lo extrañaba, pues ya no vivían juntos. “Claro. Ayer llegué a la casa y no había nada para comer. Me he dado cuenta de que te extraño mucho, Ramón”

“Pero me extrañas como amigo”, se aseguró de preguntarle Ramón. Sin embargo, Vickly lo sorprendió con tremenda confesión: “Lo que yo siento es unas ganas infinitas de tenerte cerca desde hace muchos años. Desde que estamos tan cerca tú y yo… Ramón, tú siempre has estado cerca a mí. Eres importante en mi vida, yo…”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.