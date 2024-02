Vicky aceptó retomar su relación con Jorge: “Nos queremos” | Papá en Apuros Cap 87

En el capítulo 87 de Papá en Apuros, Jorge se decidió a ir en busca de Vicky y confesarle nuevamente sus sentimientos. El instructor de la Marina no aceptó un no como respuesta y le pidió a su prometida matrimonio. Además, el hombre pidió la ayuda de Ramón.

“Jorge te agradezco que hayas venido, pero no creo que sea el momento para hablar sobre…”, señaló Vicky negada a darse una nueva oportunidad con el mejor amigo de Martín. Sin embargo, Jorge la cortó y continuó: “Nosotros nos amamos ardientemente, ¿para qué esperar?”.

Además, Jorge, para convencerla, le realizó promesas sobre su futuro juntos. “Te haré la mujer más feliz, ¿te volverías a casar conmigo?”, le preguntó emocionado. Por su parte, Vicky no le respondió rápidamente, pero luego le dijo: “No eres el hombre perfecto, pero yo tampoco y nos queremos. Sí, me casaré contigo“.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.