Quince escenas en un solo día y más: ‘La Gringa’ Ekaterina Konysheva revela cómo fue su primer día de grabación en Papá en Apuros 

La nueva novela familiar “Papá en Apuros” de Latina Televisión se ha robado el corazón del público con la historia del Capitán Martín Seminario y sus cuatro hijos. Pero si hay un personaje que también ha captado la atención es Kate ‘La Gringa’ Chamberline, interpretada por Ekaterina Konysheva.

La actriz rusa, quien vive hace 15 años en Perú, contó a Reporte Semanal de Latina algunos detalles de lo que sucedió en su primer día de grabaciones para “Papá en Apuros”. Lo curioso llegó con su primera confesión: Grabó 15 escenas ese día.

“Salí y llamé llorando a mi mamá. Le dije: ‘mamá, me sentí protagonista de una película de Hoyllwood’. Dije que no era posible. Me encanta. A veces duermo muy pocas horas, pero es lo que amo, es la vida que yo elegí”, dijo Ekaterina Konysheva.

Asimismo, confesó que su mayor motivo para continuar es su pequeña hija. “Estoy aquí (en el set) y me dan ganas de llorar. Es una realidad. Estoy actuando y llego a casa a ver a mi hija. Es hermoso”, agregó.

En cuanto a la relación de amistad que ha formado con Luciana Blomberg, Ekaterina Konysheva aseguró que aprendió y sigue aprendiendo mucho de su compañera. “Es una capa. Cuando empecé a actuar, dije ‘¿Qué hago? Es muy buena. No sé qué hacer’. Ella tiene mucha paciencia. A veces me aconsejaba”, precisó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan en “Papá en Apuros”:

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.