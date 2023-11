Papá en Apuros: Jorge Arrarte volvió a enfrentarse a Ramón por Victoria Pacheco

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Jorge Arrarte volvió a enfrentarse a Ramón Olaya por Vicotira Pacheco. El instructor de la Escuela Naval no está dispuesto a perder al “amor de su vida” y le advirtió al papá de Julieta que se mantenga alejado.

“Mira Ramoncito, te lo voy a decir fuerte y claro: Si estás aquí, vivito y coleando, es porque no he podido demostrar todas mis habilidades en el comabte mano a mano. Así que te digo, deja de hacerte el valiente, el bravo, delante de Vicky (…) Victoria Pacheco es mía, es el amor de mi vida. Si a ti te gusta, y no tuviste el valor para decírselo, qué pena”, dijo Jorge.

Por su parte, Ramón trató de disimular sus sentimientos por su amiga lo más que pudo: “Te felicito y te recomiendo que dejes de hacerte historias en la cabeza. Nos conocemos de toda la vida y yo nunca me he tratado de aprovechar”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.