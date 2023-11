Papá en Apuros: ¿En qué trabajó y dónde estudió actuación Luciana Blomberg antes de dar vida a Julieta Olaya en la ficción?

“Papá en Apuros”, la nueva novela familiar de Latina, se ha convertido en la favorita del público nacional en sus dos primeras semanas de transmisión. La historia de Martín Seminario en su intento por controlar a sus cuatro hijos después de perder a su esposa ha captado la atención. Pero, además, hay otro personaje que se ha robado el foco de atención: Julieta Olaya, el interés amoroso de Martín, interpretada por Luciana Blomberg.

La actriz peruana conversó con Reporte Semanal sobre su paso por la producción de Latina Televisión y confesó detalles sobre cómo es que consiguió el papel de Julieta. Ante las cámaras, Luciana Blomberg aseguró que, al recibir la convocatoria para el casting, estaba en otro proyecto.

“Estaba avocada a otras cosas. Mis representantes me dicen: ‘anda a hacer este casting’. Vi el personaje y al toque conecté. Estos personajes que son ligeros, divertidos me gustan. Pasé varios filtros y a los días me escribe mi representante y me dice ‘quedaste’. Estaba en una obra de teatro y no podía salir, quería llamar a mi novio a contarle”, relató la actriz.

Ese talento que hoy muestra en “Papá en Apuros” le permitió previamente ingresar al prestigioso Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. “Una amiga me contó que existía esta escuela en México. Postula un montón de gente, como 10 mil personas y entran alrededor de solo 50”, agregó.

Por el hecho de que, en ocasiones, Luciana Blomberg no conseguía ganar suficiente de la actuación, se dedicó a otros oficios: desde mesera hasta empleada de una empresa de ingeniería. “Tenía que trabajar para mantenerme. Así que me ha tocado ser de todo un poquito. Una de las chambas que he tenido, que creo que es la más loca que he tenido, fue en una empresa de ingeniería eléctrica. Pero también he trabajado en una galería de arte, en un restaurante. Cuando viví en México he sido mesera”, precisó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan en “Papá en Apuros”:

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.