“Papá en Apuros”: Conoce más de Julieta Olaya, la joven que intentará robarse el corazón de Martín Seminario 

La nueva novela familiar de Latina “Papá en Apuros” se estrenará muy pronto para el disfrute de los televidentes. A lo largo de los últimos días, hemos conocido más sobre los personajes que participarán de la ficción. Esta vez, es la oportunidad de Julieta Olaya, la joven interpretada por Luciana Blomberg que se volverá uno de los intereses amorosos de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro).

La joven, según la sinopsis de “Papá en Apuros”, compartirá nuevas experiencias con Martín, quien acaba de quedar viudo y está aprendiendo a lidiar con la crianza de sus cuatro hijos. “Julieta es una chica súper libre, que no le tiene miedo a nada, directa, que se manda. Que, si quiere hacer algo, va y lo consigue. Recontra chambera”, aseguró a Latina Noticias.

En ese sentido, Julieta aseguró que no tiene ningún problema en cumplir la función de mamá con Cristóbal, Luna, Vasco y Marina porque le encanta engreír a los más pequeños. “Me encanta comer. Me encanta contar cuentos porque mi papá siempre me ha contado cuentos cuando era niña, mi mamá también hasta que falleció. Pero he sido una niña muy feliz. Me encantaría devolverle eso a estos niños que no tienen mamá y que lo necesitan mucho”, agregó.

En cuanto a cómo será la relación con el Capitán de fragata, Martín Seminario, Julieta aseguró que el hombre es “un poco acartonado”, pero intentará ablandar sus sentimientos y conquistarlo. “Está todo el rato con reglas. Pero, el señor Martín es un encanto. Muy conflictuado”, finalizó.

¿Julieta logrará robarse el corazón de Martín y sus hijos? Descúbrelo en “Papá en Apuros”.

Mira la entrevista completa de Latina Noticias a Luciana Blomberg sobre su personaje Julieta Olaya en “Papá en Apuros“.

Mira el avance de “Papá en Apuros”

¿De qué trata ‘Papá en Apuros’?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿Cuándo se estrena “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con sus historias, paisajes y personajes. La producción aún no tiene una fecha de estreno pero pronto podrás disfrutarla por Latina Televisión.