Papá en Apuros, capítulo 34 EN VIVO: Julieta define sus sentimientos por Matías

¡Se acabó el amor! Los enredos sentimentales entre Martín Seminario y Julieta Olaya están llegando a su fin. En el episodio de hoy, la joven chorrillana podría darle una nueva oportunidad a su ex enamorado Matías y olvidarse por completo del Capitán de Fragata. ¿Será que aceptará casarse con el hijo de Vicky Pacheco?

😱 ¿OLVIDÓ AL CAPITÁN DE FRAGATA? 🤔



HOY en "Papá en Apuros", Matías tendrá paciencia para recuperar el amor de Julieta, mientras que Vicky buscará reconciliarse con Jorge pero será muy tarde 💔 😦



➡ De lunes a viernes a las 9:20PM mira #PapáEnApuros

En el reciente avance del episodio, se escucha a la ‘Gringa’ Kate aconsejar a Julieta para que defina sus sentimientos. “Tú no puedes volver con Matías si sigues sintiendo cosas por el comandante”, le dice Kate a la joven chorrillana. “Yo ya no siento nada por él” respondió fuerte y claro Julieta.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el episodio 33 de “Papá en Apuros”?

Ante la renuncia de Julieta y la mudanza de Natalia hacia la casa Seminario, Ramón no aguanta más y exigirá al Capitán de Fragata un nuevo apoyo para la casa. “La señorita Natalia necesita mucha ayuda. Entre cuidar a los niños, atender a la señora Natalia y cocinar, no me da tiempo. No puedo más, con ella aquí, yo no”, le reclamó Ramón a Martín Seminario.

Por otro lado, Matías no se da por vencido con el amor de Julieta. El hijo de Vicky le volvió a pedir matrimonio a la bella chorrillana; sin embargo, ella aún no tiene una respuesta. “Aquí fue donde te pedí matrimonio. Julieta, yo sé que hemos pasado por varias cosas. Yo te amo…Quisiera que te pongas este anillo de nuevo y lo intentemos”, le propuso Matías a Julieta.