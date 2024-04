Papá en Apuros Capítulo 118: Martín confirma que se irá a Piura para olvidar a Julieta

Martín Seminario alista los últimos detalles para su traslado y el de su familia a la base naval de Paita (Piura). Sin embargo, su suegra Emilia Santillana insiste en que está huyendo por miedo a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos por Julieta, la hija de Ramón Olaya.

En el capítulo 118 de “Papá en Apuros”, el Capitán de fragata y su suegra tuvieron una seria conversación donde el marino le aclaró algunos puntos: “Emilia, yo esto ya lo pensé un montón y está decidido. No voy a dar vuelta atrás. Yo no estoy huyendo de Julieta. Admito que sí acepté el traslado por ella como uno de los motivos, pero no es el único motivo”.

Por su lado, la ‘memé’ aseveró: “Es una pena que todos tengamos que sacrificarnos porque tú estás huyendo de la mujer que amas (…) Este es un tremendo error, créeme. Tú no estás entendiendo. No se trata de salir corriendo porque aquí o allá nada va a cambiar. Porque tú Martín, escúchame, vas a seguir enamorado de esa chica”.

