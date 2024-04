Papá en Apuros Cap. 117: Natalia le suplica a Martín mudarse con él a Piura

Martín Seminario tuvo una conversación muy interesante con Natalia Rodríguez, pues la señora está muy preocupada porque el Capitán de Fragata se irá a vivir a Piura con sus hijos y la dejará. Sin embargo, él le dejó en claro que no se olvidará del hijo que ambos tendrán juntos. “Entre nosotros dos no va a volver a pasar nada. Es mejor así”, aclaró Martín.

Sin embargo, la secretaria comenzó a rogarle para que no se fuera e intentó jugar con la posibilidad de que su amor con Julieta nunca se dará. “Escúchame, Julieta no te quiere. Se va a casar con otro tipo, tu estás solo y yo estoy sola no sé porqué no estamos juntos”, expresó.

“¿Cuándo te volviste tan insensible?”, fue la consulta que le hizo Natalia a Martín. “Cuando me di cuenta de tus manipulaciones”, sentenció el comandante.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.