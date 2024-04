Papá en Apuros Cap. 117: Jorge le reclama a Martín por descuidar a Natalia y quiere quitarle a su hijo

Jorge Arrarte fue a visitar a Martín Seminario porque se enteró que Natalia Rodríguez había sufrido una descompensación. El instructor se mostró muy preocupado y comenzó a hacer preguntas que incomodaron bastante al comandante. “Deberías preocuparte un poquito más por el embarazo de Natalia”, comentó Jorge.

Martín se mostró despreocupado en todo momento y intentó que se calmara. “Bárbara la está cuidando, va a estar bien”, añadió. “¿Martín enserio te interesa ese hijo? Parece que no te preocupas lo suficiente”, increpó Jorge.

“A mí me parece que tu no quieres ese hijo”, retiró Jorge causando mucha molestia en Martín. “Estaba pensando, ¿por qué no me dejas ese hijo a mí”, consultó dejando muy sorprendido al Capitán de Fragata.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.