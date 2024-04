Papá en Apuros Cap. 116: Bárbara piensa que irá a Piura con Martín, pero se lleva gran decepción

Bárbara muy ilusionada estuvo conversando con Cristóbal y Luna Seminario. Incluso les compró un par de regalos para los jóvenes hijos de Martín. Pero toda esta buena voluntad tiene un importante motivo detrás. La hija de Natalia Rodríguez pensó que también se mudaría a Piura con los demás. Sin embargo, el mayor de los Seminario se encargó de decirle la verdad.

“Yo soy parte de este cambio de irnos a Paita”, comenzó diciendo la jovencita ante la sorpresa de Cristóbal y Luna. “Soy la que está en las buenas y las malas, me voy con ustedes. Incluso en un rato me voy a comprar un montón de bikinis para allá”, expresó. “Tú no vas a ir con mis hermanos, mi papá no ha dicho nada”, sentenció el marino.

Bárbara se indignó mucho por esta respuesta y hasta les quitó todos los regalos que les compró. “Ah, no quieren que vaya. No puede ser así, yo los considero también como mi familia”, manifestó muy enojada.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.