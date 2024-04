Papá en Apuros Capítulo 115: Emilia le suplica a Julieta que no vuelva a buscar a Martín y a sus hijos: “Ya han sufrido bastante”

Emilia Santillana llegó hasta el restaurante de Vicky Pacheco en busca de Julieta Olaya, tras descubrir que ella es la razón por la que Martín Seminario decidió mudarse con toda su familia a la base naval de Paita (Piura).

TE PUEDE INTERESAR | Papá en Apuros Capítulo 114: Julieta incómoda por “miraditas” de Martín decidió confrontarlo

En el capítulo 115 de “Papá en Apuros”, Emilia vio entrar a Julieta al restaurante e inmediatamente se le acercó para conversar. En un inicio, la joven pensaba que quería hablar sobre los niños Seminario; pero rápidamente se dio cuenta que no era así.

La ‘memé’ no perdió tiempo y le aseguró: “Por favor, Julieta, no me vengas con eso. Yo sé que Martín está enamorado de ti. Él ya me lo contó y ya no tienes que disimular conmigo (…) Mira hija, yo sé bien cómo funcionan estas cosas. Yo te he visto con Martín, he visto cómo lo miras, he visto todo el esfuerzo que has hecho con sus hijos. Yo conozco a Martín como si fuera mi propio hijo. Si él se ha enamorado de ti es porque tú le has hecho algo, le diste razones para que se fije en ti”.

Por su lado, Julieta se quedó sin palabras, así que Emilia siguió hablando: “Si tú te vas a casar, entonces te pido que los dejes tranquilos, a Martín y a los niños. Ellos ya han sufrido bastante, Julieta. No se merecen esto. Así que si piensas seguir con tu vida, te pido, por favor, que los dejes tranquilos, a Martín y a todos nosotros”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.