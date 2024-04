Papá en Apuros Capítulo 114: Julieta incómoda por “miraditas” de Martín decidió confrontarlo

Martín Seminario volvió de su viaje a Piura para asistir al matrimonio de Ramón y Vicky. El comandante se reencontró con Julieta y durante toda la ceremonia ambos tuvieron un intenso juego de miradas. Incluso llegaron a cruzarse en más de una ocasión, pero la situación se mostró muy tensa.

Por este motivo, Julieta se acercó a capitán de Fragata para confrontarlo, pues no está conforme con lo que está sucediendo. “Córtela con las miraditas”, fue el tajante comentario que le lanzó. “¿Estás pendiente de lo que hago?”, es el pícaro comentario que Martín realizó.

“Todo el rato me está mirando, ya está siendo incómodo”, contestó la hija de Ramón sin esperar que Martín le confesara su amor nuevamente. “Yo no sé si tu has pensado en mí, pero tengo más de un mes lejos y no te he podido sacar de mi cabeza. Sueño con te vayas conmigo, mi oferta sigue en pie”, sentenció el Capitán de Fragata.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.