Papá en Apuros Capítulo 108: Jorge despechado culpa a Vicky de ser “muy mayor” para darle hijos

Jorge Arrarte aún no asimila que su compromiso con Vicky Pacheco se terminó. Por eso, en el capítulo 108 de “Papá en Apuros”, el instructor de la Escuela Naval se desahogó con sus cadetes: Cristóbal, Jhonatan y Elvis.

El marino llegó hasta la habitación de los cadetes para llamarles la atención por llegar tarde, pero terminó hablando de su relación fallida. “Nunca hubo amor, nos dimos cuenta que no teníamos nada qué hacer juntos. Lo que sí me he dado cuenta de que este es mi llamado, ese llamado de la vida, del destino y del amor para ser padre. Mi expareja, mi trujillana estaba muy grande, muy mayor para darme hijos”, aseguró Jorge.

Este último comentario enojó a Jhonatan, el hijo de Vicky: “Ñangas, no le voy a permitir que diga que mi santa madre es vieja, señor”. Pero Jorge Arrate terminó burlándose de su actitud: “Cadete, a mí me parece ridículo y terrible que usted siga siendo el niño engreído de su madre. Se acabó el minuto de confianza”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.