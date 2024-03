Papá en Apuros Capítulo 104: Vicky POR FIN lo admite y jura estar enamorada de Ramón

Después de tantas idas y vueltas, Vicky por fin decidió aceptar todo el amor que siente por Ramón Olaya y se animó a confesárselo. Esto ocurrió cuando ambos se encontraban en su restaurante. La mamá de Jhoantan no pudo más y se abrió por completo con él.

“Tu eres el hombre que me pone así contenta, el que me da los abrazos que quiero, el que me da la palabra precisa en el momento justo… Yo creo que ya no debo seguir con Jorge. Me he dado cuenta que Jorge no es el compañero que yo necesito, él es medio egoísta”, expresó Vicky.

Ramón no lo podía creer y aún así le insistió. “Me he dado cuenta que… El amor para mí eres tú, Ramón. Me he dado que estoy absolutamente enamorada de ti, Ramón”. Finalmente sellaron esta revelación con un apasionado beso.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.