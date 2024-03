Bárbara explota contra Natalia: “Mamá, lo único que haces es usarme” | Papá en Apuros Cap 103

Luego de escaparse de casa y convencer a Natalia de quedarse a vivir temporalmente en la casa Seminario, Bárbara tuvo una conversación seria con su madre por el futuro de la relación de ella con Martín.

En el capítulo 103 de “Papá en Apuros”, Bárbara no soportó que Natalia le siga dando órdenes de lo que tiene que hacer durante su estadía en la casa de los Seminario. Además, se negó a decirle a Martín que su escapada de la casa había sido por un capricho suyo y no por una pelea.

“Mamá, yo no le voy a decir eso. El tío Martín se ha portado súper bien conmigo y no le quiero mentir”, respondió tajante la joven.

Pero Natalia no lo dejaría pasar: “Barbarita, por favor. Te recuerdo que tu incondicionalidad es conmigo. Te cargué 9 meses en mi panza, te cambié los pañales, te saqué los chanchitos. Escúchame, si yo regreso con Martín, te prometo que te compro un departamento para ti sola”. Aunque Bárbara se mantuvo firme: “Lo único que haces es usarme mamá. Así que no voy a hacer nada, no voy a engañar al tío Martín. Ahora déjame, quiero estar sola”.

