Papá en Apuros Cap. 100: Jorge está dispuesto a dar su apellido al hijo de Natalia y ella se conmueve

Jorge Arrarte no puede dejar la idea de convertirse en padre y nuevamente fue en busca de Natalia Rodríguez para que pudiera convencerla de ser el padre de su hijo. Sin embargo, la expareja de Martín se niega a ceder, pues ella a toda costa desea que el comandante se haga cargo de su bebé.

“Tú y yo no somos amigos, no tenemos nada que nos una”, le mencionó la secretaria a Jorge con la idea de cortar cualquier vínculo con él, pues no desea levantar sospechas. Sin embargo, Jorge siguió insistiendo y no parece querer abandonar la idea. “Claro que nos une algo. Ese niño, casi fue mío”, sentenció,

Incluso, empieza a sospechar de que tal vez el laboratorio haya cometido algún error con su prueba de ADN. “Siento como si pudo haber sido mío… ¿Tú crees que en el laboratorio se hayan equivocado?”, expresó. Además, realizó un comentario con el que le tocó el corazón a Natalia. “Está bien, voy a cumplir con mi palabra. Sólo quiero decirte que si por ahí, Martín no se quiere hacer cargo del niño, yo estoy dispuesto a darle mi apellido y a ser su papá”, acotó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.