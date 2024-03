Papá en Apuros Cap. 107: Ramón se mostró indeciso ante la propuesta de Vicky, ¿la rechazó? 

Vicky sorprendió a Ramón Olaya al proponerle matrimonio de forma muy repentina y él sólo se quedó callado con un rostro que mostró clara sorpresa. El señor no podía creer lo que estaba sucediendo, sobre todo porque hasta hace algunos días estaba comprometida con Jorge Arrarte, con quien se iba a casar dentro de muy poco.

“Te acabo de pedir que te cases conmigo, te has quedado mirando como si estuviera loca, ¿me respondes?”, fue lo que dijo Vicky ante el profundo silencio que guardó Ramón luego de que decidiera realizar su propuesta. “Lo que pasa es que no me lo esperaba”, contestó.

“¿Vicky no te parece que estamos yendo muy rápido?”, preguntó Ramón, muy intrigado por la situación, pues apenas le había confesado su amor. “Ramón, ponle patines. Yo quiero vivir mi vida contigo ahora; porque sé precisamente, Ramón, me quiero casar contigo”, expresó. Finalmente, el papá de Julieta dijo que lo pensaría.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.