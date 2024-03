Papá en Apuros Cap. 98: Vasco fue expulsado del colegio por defender a su hermana Marina del ‘bullying’

Vasco Seminario se metió en un grave problema en la escuela, así que la directora tuvo que llamar a su padre, el Capitán de fragata Martín Seminario, para resolver el asunto.

En el capítulo 98 de “Papá en Apuros”, el Comandante llegó a la oficina de la directora para saber qué había sucedido. Ella le indicó que habían decidido no renovarle la matricula al menor por haber agredido a uno de sus compañeros.

Pero, poco después, Martín descubrió que Vasco solo había actuado en defensa de su hermana menor Marina. “Los niños encontraron a Marina hablando con mi mamá. Todos le empezaron a gritarle “loca” y molestarla. Le estaban haciendo ‘bullying’. Siempre la molestan y no hacen nada. Mi hermana es pequeña y estaba llorando”, aseveró el hijo de Martín.

Al descubrir la verdadera razón, Martín salió en defensa de sus hijos: “No puedo creer que en este colegio permitan que los niños hagan ‘bullying’ y no tomen cartas en el asunto (…) Yo le creo a mi hija. Usted como educadora falló, directora. No supieron manejar el bullying que le hicieron a mi hija y no quiero que sigan estudiando acá. No solo cancele la matrícula de Vasco, cancele todas las matrículas”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.