Papá en Apuros Capítulo 128: Cristóbal le ruega a Stephanie que no abandone su sueño de estudiar en España

¡Le dejó las cosas claras! Cristóbal Seminario se enteró que su enamorada Stephanie se peleó por su mamá porque ya no quiere irse a estudiar su carrera de arquitectura a España porque no quiere alejarse de él.

El cadete de la Escuela Naval se mostró consternado al saber que su pareja está dispuesta a dejar su futuro por él, así que la impulsó a seguir adelante con sus planes universitarios. “Nosotros tenemos que esperar. Y no me parece justo para tu mamá lo que estás haciendo. Yo, con todo lo que te quiero, tengo que decirte que no está bien”, aseguró Cristóbal.

Asimismo, le aseguró que le duele tener que separarse de ella, pero es consciente de que es por un mejor futuro. “Me duele en el alma, pero es lo que tienes que hacer. Y no por obligación, sino porque es lo que tú quieres. Estudiar allá va a ser una de las mayores alegrías de tu vida”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.