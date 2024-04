Papá en Apuros Cap. 124: Stephanie decidida a no ir a España y Vicky explota

A pesar de que Cristóbal Seminario aceptó que Stephanie Quiroz se tenía que ir a España a estudiar, la jovencita aún no acepta esa idea por completo y decidió enfrentar a su mamá para manifestarle su decisión de ya no querer viajar. Sin embargo, no esperó que no lo tomara bien e incluso decidiera llamarle la atención fuertemente.

La hermana de Jhonatan Quiroz ingresó muy temerosa a la cevichería de su mamá, dudando si comentarle lo que de verdad desea o no. Después de unos segundos, tomó valor y se acercó para hablar con ella. “Mamá quería hablar contigo, de mis estudios, de la carrera, la universidad”, comenzó diciendo.

Vicky pensó que se trataba de un cambio de carrera, de que no sabía realmente qué quería estudiar. Su sorpresa fue grande cuando se enteró que no quería irse a vivir al viejo continente. “Me arrepentí de viajar. Mamá, no me quiero ir a España”, expresó Stephie.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.