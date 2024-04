Papá en Apuros Capítulo 127: Stephanie escapa de casa al saber que su mamá no apoya su relación con Cristóbal

Vicky Pacheco se mostró totalmente desconcertada después de ver que su hija Stephanie no estaba en su habitación. En el capítulo 127 de “Papá en Apuros”, la madre de los Quiroz estaba consternada por la desaparición de su hija más pequeña de la casa.

Ramón y Matías estaban preparando la mesa para el desayuno cuando Vicky llegó a ellos con la noticia: “Ha pasado algo terrible: Stephanie no está en su cuarto y me ha dejado este audio. Se fue”.

En el mensaje de voz que les dejó, Stephanie aseguraba que su salida de la casa se debía a que no estaba de acuerdo con la actitud que tomó su mamá Vicky al saber que la joven ya no quería ir a estudiar a España para no perder su relación con Cristóbal.

“No quiero ser un problema para ustedes, así que mejor me voy de la casa. Siento que no me entienden y yo estoy enamorada de Cristóbal. No se enojen conmigo, pero necesito pensar tranquila lo que voy a hacer. Los quiero mucho. Chao”, anunció en el mensaje.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.