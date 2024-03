Martín se jugó su última carta para recuperar a Julieta:“Estoy perdidamente enamorado de ti” | Papá en Apuros

Martín Seminario decidió jugarse su última carta para recuperar el amor de Julieta Olaya. En el capítulo 98 de “Papá en Apuros”, el Capitán de fragata llegó hasta la casa de la joven chorrillana para confesarle todo lo que estaba sintiendo.

El papá de los Seminario no dudó en aclararle a Julieta que no se casará con Natalia por ningún motivo porque sería una “traición” a lo que siente por ella. Pero la joven no iba a cambiar de opinión.

“Cuando yo me enteré que la señora Natalia estaba embarazada quedé destrozada, pero puse los pies en la Tierra y me di cuenta de que nosotros somos de mundos distintos, que no tenemos nada en común. Usted no me conoce en absolutamente, ni siquiera sabe cuál es mi color favorito”, aseveró Julieta.

Aunque, Martín la sorprendió dándole la respuesta sin titubear. “Tu color favorito es azul”, aseguró el Comandante. Pero no solo eso, sino que, a continuación, dio un emotivo discurso.

Julieta, eres un libro abierto. Te miro y te conozco. Eso fue lo primero que me enamoró de ti. Sé que te gusta salir a caminar, sé que sueñas con viajar a todas partes, sé que eres juguetona, graciosa. Sé que no escondes a tu niña interior. Sé que te ríes con el alma, sé que te gusta bailar, que amas el mar tanto como yo y que te pasarías la vida navegando si fuera posible (…) No te quiero convencer de nada, Julieta. Solo vine a decirte que no me voy a casar con nadie y que estoy perdidamente enamorado de ti. Y esa no es una suposición, es la verdad”, concluyó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.