¿Todo fue un truco? Trini le confesó a Vasco que le gusta | Papá en Apuros Cap 86

En el capítulo 86 de “Papá en Apuros”, Trini llegó hasta la casa de la familia Seminario para tener una conversación con Vasco. Aunque, la joven se excusó diciendo que hablarían sobre los videos que hacen para redes sociales, la verdad era que iba a exponerle sus verdaderos sentimientos.

Trini se encontró con Vasco en la sala de juegos y aceptó su derrota sobre los videos que hicieron para las plataformas digitales. “Ya te había ganado hace rato, tengo más del doble de visitas que tú”, le sacó en cara el hijo de Martín.

Pero la conversación no se detuvo ahí. “Bueno, y también quería disculparme por ser tan mandona y porque me equivoqué en esto y en otras cosas también. Te mentí Vasco cuando te dije que no me gustabas. Y armé todo esto para llamar tu atención y me salió mal”, aseguró la joven.

Vasco aseguró no entender nada de lo que estaba pasando, así que Trini fue más clara: “Que me gustas Vasco. Y eso, solo quería que lo sepas. No me vayas a preguntar nada de eso porque no te voy a responder”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”, la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.