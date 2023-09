Juan Carlos Rey de Castro y la ‘graciosa’ anécdota sobre cómo casi pierde el papel de Martín en “Papá en Apuros”

Latina Televisión anunció su nueva novela familiar “Papá en Apuros” que tendrá como protagonista a Juan Carlos Rey de Castro. El actor dará vida a Martín Seminario, un Capitán de fragata de La Marina que acaba de perder a su esposa y debe hacerse cargo de sus cuatro hijos: Cristóbal, Luna, Vasco y Marina; aunque, pronto, su vida dará un giro de 180° grados.

Pese a que el reto de ser papá ya lo asumió en otras producciones televisivas, y ahora también lo cumple en la vida real con su hijo Benjamín, Juan Carlos Rey de Castro confesó recientemente que este es un papel más que desafiante para él. La tarea de ser un Capitán de fragata en la ficción se enlaza con su deseo de la infancia de pertenecer a la Marina.

“Es algo así como un deseo cumplido. Terminé siendo marino (…) pero este es un personaje realmente retador. Es una apuesta totalmente nueva para mí, distinta, arriesgada. Tiene locaciones que parecen reales”, confesó entre risas al Diario El Comercio, quienes recientemente le hicieron una completa entrevista al protagonista de “Papá en Apuros”.

Pese a que todo parece haber salido como debía ser, el actor peruano precisó que casi pierde el papel de Martín en “Papá en Apuros”. Juan Carlos Rey de Castro vivía en México cuando recibió la propuesta de casting a inicios de este 2023; sin embargo, perdió la prueba. Aunque pensó que ‘todo había quedado ahí’, dos meses después, lo llamaron para que se presente a un nuevo casting que tampoco salió como lo esperaba.

“Como estaba yendo a Lima para grabar una película, les dije que podía hacerlo de forma presencial. Sin embargo, al llegar el día tuve una emergencia familiar y otra vez no pude. Por suerte me dieron otra fecha, y aquí estoy. Las grabaciones empezaron en junio (…) Nos facilitaron las locaciones y varios del elenco han tenido la oportunidad de quedarse a dormir en las instalaciones (de la Marina)”, dijo al Diario.

En la misma entrevista, El Comercio conversó con los hijos de Juan Carlos Rey de Castro en la ficción. Por ejemplo, José Miguel Argüelles, quien interpreta al hijo mayor Cristóbal, confesó que tuvo la oportunidad de quedarse dos días en la Marina para conocer “los protocolos que manejan”. Algo que el actor definió como una experiencia genial.

Mientras que, Matilde León, que da vida a la hija adolescente Luna, contó a El Comercio que la propuesta del casting para “Papá en Apuros” le llegó al buzón de mensajes no deseados de Instagram. “Casi pierdo la oportunidad de participar. De no haberlo abierto, no hubiese ingresado a la novela”, aseveró. A su lado, Bianca Bazo es Marina, la pequeña consentida de Martín, quien también tuvo algunos imprevistos para su casting. “El día que pasé la prueba estaba enferma, pero no me importó. Lo único que quería era ser elegida para esta serie”, recordó.

¿Cuándo se estrena “Papá en Apuros”?

"Papá en Apuros" es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con sus historias, paisajes y personajes. La producción aún no tiene una fecha de estreno.